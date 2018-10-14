Минское «Динамо» уступило «Северстали», поражение стало шестым подряд

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Подопечные Горди Дуайера потерпели шестое поражение подряд в чемпионате.



Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, точным броском сумел отметиться Сергей Костицын. Во втором периоде гости сумели отыграться благодаря голу Сергея Лапина. В овертайме победу команде гостей принёс гол Руслана Карлина.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19