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Минское «Динамо» уступило «Северстали», поражение стало шестым подряд

Минское «Динамо» уступило «Северстали», поражение стало шестым подряд
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Подопечные Горди Дуайера потерпели шестое поражение подряд в чемпионате.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, точным броском сумел отметиться Сергей Костицын. Во втором периоде гости сумели отыграться благодаря голу Сергея Лапина. В овертайме победу команде гостей принёс гол Руслана Карлина.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Костицын (Пулккинен) – 02:47 (5x5), 1:1 – Лапин (Верёвкин) – 31:27 (5x5), 1:2 – Карлин – 64:22 (3x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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