Крикунов: «Динамо» не ждёт легионеров, будем привлекать молодёжь

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о трансферных планах клуба.

«Будем ли мы, как Ярославль, вводить молодёжь? Да у нас столько же молодых было. Два 2000-х, ещё ребята есть. Да, этим путём будем идти. Других игроков у нас нет. Подписание Пепеляева? У нас с молодым Прибыльским было шесть защитников на сегодня, если бы мы Пепеляева не взяли. Играть просто некому было. Ждём ли легионеров? Нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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