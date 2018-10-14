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Бочаров: московскому «Динамо» не хватает везения, второй гол — несчастный случай

Бочаров: московскому «Динамо» не хватает везения, второй гол — несчастный случай
Хоккей / КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:3).

«Играли неплохо, не смогли забить. Не до конца выполнили установку тренера и проиграли. «Локомотив» здорово оборонялся, поймал нас на контратаках. Второй гол — несчастный случай. Во время третьего потеряли игрока, и Коваленко забил. К сожалению, не хватает везения.

О чём говорил арбитру перед матчем? Высоко поставили ворота. Не до конца просверлили. И из-за этого осталась дырка между воротами и льдом», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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