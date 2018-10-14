Апальков: Коновалов заслужил шат-аут, хорошо сыграли сегодня

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:0).



«Хорошая игра. Здорово, что выиграли и не пропустили. Илюха заслужил сегодня «сухарь». Старались действовать короткими отрезками, построже сыграть в обороне, всё-таки третья игра в поездке. Пытались навязывать свою игру, что и получилось.



Перед третьим периодом тренерский штаб попросил исключить потери», — сказал Апальков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.

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