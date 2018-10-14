Скабелка — журналистам: мы с вами сюда пришли игру разбирать или что?

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:5).



«Поздравляю Омск с заслуженной победой. Ребята из «Авангарда» было явно сильнее нас. Что ещё добавить к этому?



Три броска в первом периоде? Говорите, подсели? А на что подсели? Мы старались комбинировать, заходить в зону соперника и бросать, но соперник хорош в защите. И в позиционной атаке они одни из лучших, так что у нас возможностей выходить в атаку было не так много.



Доволен ли я большинством? Вроде же два забили, когда у нас преимущество было. Но есть много других аспектов, в которых я буду просить парней добавлять. И вообще, мы с вами сюда пришли игру разбирать или что?» — передаёт слова главного тренера «Барыса» корреспондент «Чемпионата» Артём Габрусев.

«Авангард» одолел «Барыс» в результативном матче, у Емелина — первый гол за клуб