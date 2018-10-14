Хартли: Нюландер — невероятный хоккеист, но его задача — реализовать себя в НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал возможность подписания контракта с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Вильямом Нюландером. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.



«Заинтересован ли я в приобретении Вильяма Нюландера? Он очень добротный, я бы даже сказал, невероятный хоккеист, но думаю, его личная задача на сегодняшний день — реализовать себя в НХЛ. Тем более он сейчас на контракте за океаном.



Серия из трёх поражений? Каждое фиаско из этих трёх имело свой оттенок. Например, со «Слованом» мы очень долго вели в счёте, но пропустили в концовке, и тогда они вырвали победу в овертайме. С Уфой мы нанесли 64 броска против 11, и это была лучшая из тех игр, которые мы проиграли за последнюю неделю. Но за броски очков не дают, их дают за голы, а их нам не хватало. ЦСКА же был просто-напросто сильнее нас. Да даже сегодня был очень курьёзный момент с третьей шайбой в наши ворота, и кто знает, как бы развивалась игра, если бы мы ментально не подсели. Такие серии бывают», — передаёт слова главного тренера «Авангарда» корреспондент «Чемпионата» Артём Габрусев.

«Салават» может подписать форварда «Торонто» Нюландера