АХЛ: Самсонов потерпел 3-е поражение подряд, вновь отразив меньше 90% бросков

Голкипер клуба Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» Илья Самсонов не сумел спасти свою команду от поражения во встрече регулярного чемпионата с «Хартфорд Вулф Пэк» (2:5). Российский вратарь сумел отразить 85,7% бросков — 24 из 28.

Самсонов проиграл все три своих матча в АХЛ после переезда в Северную Америку, в среднем он отражает 85,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.