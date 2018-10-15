Стало известно, когда нападающий Ник Шор присоединится к «Металлургу»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, когда нападающий Ник Шор прибудет в расположение уральской команды.

«В четверг мы ждём нашего нового нападающего Ника Шора, он должен присоединиться к команде», — сообщил Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.