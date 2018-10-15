Павелски стал пятым игроком из третьей сотни драфта, набравшим 700 очков в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Джона Хайнса.

Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски забросил одну из шайб своей команды. Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ. В активе американского форварда 320 голов и 380 результативных передач в 894 матчах в лиге.

Павелски был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2003 под общим 205-м номером. Он стал только пятым игроком из третьей сотни драфта в истории НХЛ с 700 очками. До него этого добивались Дэйв Тэйлор (1069 очков), Хенрик Зеттерберг (960), Павол Демитра (768) и Стив Салливан (747). Только 34-летний форвард «акул» продолжает свою карьеру.

