Нападающий Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Буране»

Воронежский «Буран» подписал контракт с нападающим Евгением Григоренко, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Форвард известен своим выступлением за такие клубы Континентальной хоккейной лиги, как «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Адмирал» (Владивосток).

26-летний форвард в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ (20 матчей, 12 очков — 5+7) и «Адмирал» в КХЛ (14 матчей, 3 очка — 1+2). В это межсезонье Евгений проходил просмотр в «Амуре», но не сумел подписать полноценный контракт.

В начале октября «Чемпионат» сообщал, что Григоренко проходит просмотр в московском «Динамо». Напомним, что между «Бураном» и «Динамо» заключён договор о сотрудничестве.