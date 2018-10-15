Райлли: находиться в одной команде с Мэттьюсом и Таваресом — одно удовольствие

Лучший защитник-бомбардир Национальной хоккейной лиги Морган Райлли поделился секретом успеха «Торонто Мэйпл Лифс» на старте регулярного сезона.

«У нас было много изменений в составе, появилось много новых игроков. Это касается и руководства, и тренерского штаба. За этим было интересно наблюдать, у меня был шанс оценить перемены с разных точек зрения. Сейчас команда верит в себя. Нам нравится наш состав, мы верим в структуру команды и получаем удовольствие от игры друг с другом. Такая атмосфера пойдёт на пользу любому хоккеисту. Мы с удовольствием играем вместе, приходим на тренировки. Это заразно. Посмотрите, как играют Мэттьюс, Таварес, Марнер. Находиться с ними в одной команде — одно удовольствие», — цитирует Райлли официальный сайт НХЛ.