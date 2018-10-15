Захаров: если бы с Беларусью работали русскоязычные тренеры, они бы переживали

Известный тренер Михаил Захаров рассказал, какой вред нанесли иностранные тренеры белорусскому хоккею.



«У Беларуси есть Максим Сушко, Егор Шарангович, Иван Кульбаков? Хорошо, что хоть что-то получается. Много нам проблем, конечно, принесли иностранные тренеры. Огромнейшая проблема. Как пришёл Хэнлон, так наш хоккей покатился вниз. Он пришёл, в команде уже были воспитанники: Андрей Костицын — первое звено в „Монреале“, Грабовский — второе звено в „Монреале“, Сергей Костицын — второе звено в „Нэшвилле“, Руслан Салей — первое звено. Все игроки НХЛ были в первом звене. И вот они поотменяли молодых, нам то не надо, это не надо.



У нас другая система была в стране, было всё налажено. Всё полностью сломали. И вот, с 2005 года, как они пришли, вы назвали трёх хоккеистов. Вот за столько лет у нас появилось только трое игроков. А тренеры эти пришли и ушли. Если бы у нас были тренеры русские, русскоязычные, то они однозначно переживали бы за нашу страну», — рассказал тренер в эфире телеканала СТВ.