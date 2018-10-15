«Нефтехимик» уступил «Сочи» на домашнем льду

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:4.



В первом периоде черноморский клуб обеспечил себе преимущество, двумя заброшенными шайбами сумел отметиться Эрик О'Делл. Хозяева ответили только голом Павла Падакина. На 25-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло благодаря точному броску Адама Полашека. На 36-й минуте гол Сергея Шмелёва вновь вывел «Сочи» вперёд. Точку поставил гол Александра Полунина в пустые ворота «Нефтехимика» в концовке встречи.

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