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«Нефтехимик» уступил «Сочи» на домашнем льду

«Нефтехимик» уступил «Сочи» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:4.

В первом периоде черноморский клуб обеспечил себе преимущество, двумя заброшенными шайбами сумел отметиться Эрик О'Делл. Хозяева ответили только голом Павла Падакина. На 25-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло благодаря точному броску Адама Полашека. На 36-й минуте гол Сергея Шмелёва вновь вывел «Сочи» вперёд. Точку поставил гол Александра Полунина в пустые ворота «Нефтехимика» в концовке встречи.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 4
1:2, 1:1, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – О'Делл (Росен) – 06:56 (4x3), 0:2 – О'Делл (Капустин, Росен) – 16:17 (5x4), 1:2 – Падакин (Куликов, Нестрашил) – 17:01 (5x5), 2:2 – Полашек (Аркалов) – 25:08 (5x5), 2:3 – Шмелёв (Бочаров, Коллинз) – 35:24 (5x5), 2:4 – Полунин – 58:26 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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