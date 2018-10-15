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Гол Якупова в овертайме принёс СКА победу над «Спартаком»

Гол Якупова в овертайме принёс СКА победу над «Спартаком»
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Счёт во встрече открыла петербургская команда — заброшенную шайбу в свой актив сумел записать нападающий Сергей Плотников. Через три минуты «Спартак» восстановил равновесие на табло благодаря голу Робина Ганзла. На старте третьего периода москвичи сумели выйти вперёд — точным броском отметился Каспарс Даугавиньш. За 30 секунд до конца основного времени Патрик Херсли мощным броском сравнял счёт. В овертайме гол Наиля Якупова принёс победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2
1:1, 0:0, 1:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Плотников (Гавриков, Кузьменко) – 09:13 (5x5), 1:1 – Ганзл (Григорьев, Даугавиньш) – 12:05 (5x5), 1:2 – Даугавиньш (Григорьев, Калинин) – 40:51 (5x5), 2:2 – Херсли (Хафизуллин, Дацюк) – 59:30 (6x4), 3:2 – Якупов – 62:07 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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