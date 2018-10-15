Гол Якупова в овертайме принёс СКА победу над «Спартаком»

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.



Счёт во встрече открыла петербургская команда — заброшенную шайбу в свой актив сумел записать нападающий Сергей Плотников. Через три минуты «Спартак» восстановил равновесие на табло благодаря голу Робина Ганзла. На старте третьего периода москвичи сумели выйти вперёд — точным броском отметился Каспарс Даугавиньш. За 30 секунд до конца основного времени Патрик Херсли мощным броском сравнял счёт. В овертайме гол Наиля Якупова принёс победу хозяевам.

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