Херсли: играю белой клюшкой, чтобы мой бросок был незаметен

Защитник СКА Патрик Херсли подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Типичная ситуация в конце игры, когда команда снимает вратаря и играет вшестером. Команда в таких ситуациях стремится сделать два-три быстрых паса, чтобы вывести кого-то на бросок. Это напряжённая ситуация, сегодня была одна из них. Не могу сказать, что испытал облегчение, когда забил, не испытывал давления от того, что шайба не шла в ворота. Безумно рад и счастлив за команду, что бросок завершился голом. Мы не показывали наш лучший хоккей, но победа есть победа.



Такую ситуацию сложно спланировать, всё зависит от того, как завершится борьба в зоне соперника. Игрок, владеющий шайбой, быстро поднимает голову и смотрит по сторонам, чтобы найти свободного партнёра. Павел Дацюк – один из умнейших распасовщиков, так получилось, что он отдал передачу мне. Здорово, что мы забили. Играю белой клюшкой, чтобы мой бросок был незаметен? Вроде пока работает, поэтому продолжаю пользоваться этой клюшкой.



Я главный бомбардир СКА? Это приятно, всем нравится набирать очки. В нескольких эпизодах с заброшенными шайбами мне повезло, но гол есть гол. Если это помогает команде, меня устроят любые голы.



«Спартак» — хорошая команда. Если посмотреть состав, вы в этом убедитесь. Может быть, они не так удачно сегодня начали, но это не отменяет того, что у них сильный коллектив», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова

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