Кронвалль: достаточно, «Детройту» пора показать немного гордости

Защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (3:7), ставшее для команды шестым подряд в регулярном чемпионате.

«Достаточно, надо уже показать немного гордости. Вся суть заключается в том, что мы должны играть лучше и просто начать работать. Сейчас мы не даём себе ни одного шанса и бросаем наших вратарей на произвол судьбы. Такие матчи выигрывать тяжело», – цитирует Кронвалля официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции. В последний раз «Ред Уингз» так плохо начинали сезон в 1985 году, когда первая победа была одержана ими лишь в 10-м матче.