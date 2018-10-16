Кадри — о словах Эллера: «Вашингтон» должен уважать соперника

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри ответил на комментарий форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ларса Эллера, сделанный после недавнего матча команд, выигранного «кленовыми листьями» со счётом 4:2.

«Это слова с доски объявлений. Не знаю, как можно всерьёз делать такие заявления. Я понимаю, что «Вашингтон» только-только повесил чемпионский баннер, но надо же уважать соперника, который этого заслуживает. Я думаю, что «Торонто» заслуживает уважения», – цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.

«Мы привыкли играть против Кросби и Малкина. Это высший уровень. Поэтому сегодняшний матч не считаю особенным. У них хорошая команда, как и у остальных. Думаю, они попадут в плей-офф. Они ничего особенного не показали», — сказал Эллер сразу после матча.