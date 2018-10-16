Тренер сборной U18: отдаём приоритет тем хоккеистам, которые играют в России

Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов подвёл итоги серии товарищеских игр со сборной Чехии (4:1; 5:0; 3:5).



«Владислав Щербаков играл неплохо. Голы, которые он пропустил, были тяжёлые, мы решили заменить его. Могу сказать, что нам не хватило свежести в третьем матче. Мы здорово выложились в первых двух, одержали две уверенные победы. Сложно играть три матча подряд, тем более с чехами на их территории.



Прежде чем говорить о Кубке вызова, нужно проанализировать прошедшие матчи в спокойной обстановке, когда эмоции улягутся. Но естественно, мы отслеживаем всех игроков — которые выступают в России, и тех, кто играет за океаном.



Хоккеисты, играющие в Северной Америке, сделали заявку на попадание в состав? Многие парни играют там первый год. Видно, что некоторые из них ещё не до конца поняли, где они находятся. Конечно, мы будем отдавать приоритет тем игрокам, которые у нас перед глазами. Но если ты сильнее этих игроков — добро пожаловать в сборную», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.