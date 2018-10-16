Элиас Петтерсон получил сотрясение мозга после силового приёма Мэтисона

Стало известно состояние нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерсона, попавшего под жёсткий силовой приём защитника Майка Мэтисона во встрече с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ). У молодого хоккеиста обнаружено сотрясение мозга, сроки восстановления остаются неизвестными.

Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.



Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.