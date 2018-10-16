Опубликованы составы на матч «Автомобилист» — «Барыс»

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Бодров — Мамкин, Доус — Да Коста — Секстон;

Василевский — Трямкин, Белоусов — Паре — Миловзоров;

Лямин — Егоршев, Крикунов — Грачёв — Литовченко;

Гуркин — Валитов, Рассейкин — Попов — Обидин;



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Семёнов — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;

Данияр — Полохов, Гурков — Сагадеев — Акользин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

