Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Бодров — Мамкин, Доус — Да Коста — Секстон;
Василевский — Трямкин, Белоусов — Паре — Миловзоров;
Лямин — Егоршев, Крикунов — Грачёв — Литовченко;
Гуркин — Валитов, Рассейкин — Попов — Обидин;
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Семёнов — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;
Данияр — Полохов, Гурков — Сагадеев — Акользин.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Опубликованы составы на матч «Автомобилист» — «Барыс»