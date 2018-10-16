Мюррей: сотрясение мозга — не очень весело, тяжело прогнозировать исход

Голкипер клуба «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сообщил, что полностью восстановился после сотрясения мозга и готов играть.



«Я бы не был запасным, если бы не был готов играть. Никогда не знаешь, когда придётся войти в игру. Так что перед прошлой встречей мне было разрешено играть. С такими травмами тяжело что-то прогнозировать. И вообще с ними невесело. Так что я счастлив, как быстро всё разрешилось», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Мюррей, в прошлом сезоне пропустивший девять матчей из-за сотрясения мозга, в двух встречах нынешнего сезона одержал одну победу при коэффициенте надёжности 5,47 и проценте отражённых бросков 83,1. Вратарь пропустил 11 шайб после 65 бросков.