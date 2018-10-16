«Динамо» Мн — «Динамо» М: место в воротах гостей занял Бочаров

Стали известны составы минского и московского «Динамо» на очную встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Осипов, С. Костицын — Хауден — Пулккинен;

Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;

Евенко — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов;

Знахаренко — Бовбель, Дроздов — Волков — Когалев.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто — Вишневский, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Волков — Никулин, Алексеев — Индрашис — Макаров;

Зайцев — Пепеляев, Брюквин — Игумнов — Сидляров;

Меньшиков, Моисеев — Панкратов — Кулёмин, Муранов.



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