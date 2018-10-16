Мэттьюз — о своей результативной серии: не знаю, что со мной происходит

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал свою результативную серию на старте сезона. Форвард набирал минимум два очка в шести встречах подряд.



«Не знаю, что происходит, но я просто пытаюсь играть в хоккей, получать удовольствие, иметь шансы и реализовывать их. Мне везёт, что пока они возникают. Наша тройка нашла взаимопонимание, мы прогрессируем и — самое главное — побеждаем. Хочется, чтобы это продолжалось.



Игра в одном звене с Капаненом? Он обладает отличной техникой. Он быстро катается. С каждой игрой мы всё лучше чувствуем друг друга. Сегодня он сыграл весьма солидно, забив два гола. Играть с ним интересно», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.