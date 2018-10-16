«Трактор» одолел «Сибирь», выиграв дебютный матч под руководством Тертышного

Челябинский «Трактор» на домашней площадке взял верх над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б. Челябинский клуб выиграл в своём первом матче под управлением Алексея Тертышного.



До 40-й минуты зрители в матче не видели заброшенных шайб, счёт открыл точный бросок нападающего „Трактора“ Александера Бергстрёма. В середине третьего периода гости восстановили равновесие на табло благодаря заброшенной шайбе Максима Казакова. Остаток встречи и дополнительное время прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов верх взял „Трактор“ — победный бросок реализовал Игорь Полыгалов.

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