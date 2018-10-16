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«Трактор» одолел «Сибирь», выиграв дебютный матч под руководством Тертышного

«Трактор» одолел «Сибирь», выиграв дебютный матч под руководством Тертышного
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке взял верх над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б. Челябинский клуб выиграл в своём первом матче под управлением Алексея Тертышного.

До 40-й минуты зрители в матче не видели заброшенных шайб, счёт открыл точный бросок нападающего „Трактора“ Александера Бергстрёма. В середине третьего периода гости восстановили равновесие на табло благодаря заброшенной шайбе Максима Казакова. Остаток встречи и дополнительное время прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов верх взял „Трактор“ — победный бросок реализовал Игорь Полыгалов.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Бергстрём – 39:07 (5x5), 1:1 – Казаков (Демидов) – 49:14 (5x5), 2:1 – Полыгалов – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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