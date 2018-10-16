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«Куньлунь» победил ЦСКА в Москве, прервав победную серию «армейцев»

«Куньлунь» победил ЦСКА в Москве, прервав победную серию «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:4. Подопечные Игоря Никитина прервали победную серию из 12 матчей.

В первом периоде «Куньлунь» захватил инициативу, забросив две шайбы усилиями Олли Палолы и Тейлора Бека. Во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали Кирилл Капризов и Виктор Бартли. На 45-й минуте Палола оформил дубль, увеличив отрыв «драконов», но Константин Окулов, забив гол, вновь сократил разницу до двух шайб. В концовке Кирилл Капризов сделал счёт 3:4, но сравнять счёт ЦСКА не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 4
0:2, 1:1, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Палола (Лунд) – 01:05 (5x5), 0:2 – Бек (Граньяни) – 12:03 (5x4), 1:2 – Капризов (Григоренко) – 27:21 (5x5), 1:3 – Бартли (Локхарт, Бек) – 32:23 (5x5), 1:4 – Палола (Лаюнен, Латта) – 44:02 (5x4), 2:4 – Окулов (Марченко) – 52:06 (5x5), 3:4 – Окулов (Нестеров, Капризов) – 58:46 (6x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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