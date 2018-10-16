«Куньлунь» победил ЦСКА в Москве, прервав победную серию «армейцев»

Московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:4. Подопечные Игоря Никитина прервали победную серию из 12 матчей.



В первом периоде «Куньлунь» захватил инициативу, забросив две шайбы усилиями Олли Палолы и Тейлора Бека. Во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали Кирилл Капризов и Виктор Бартли. На 45-й минуте Палола оформил дубль, увеличив отрыв «драконов», но Константин Окулов, забив гол, вновь сократил разницу до двух шайб. В концовке Кирилл Капризов сделал счёт 3:4, но сравнять счёт ЦСКА не удалось.

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