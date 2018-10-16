Крикунов: хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:1).



«Игра была за последнее место, нельзя было проигрывать. Понятно, и Минску некуда отступать, и нам. Мы потеряли семерых хоккеистов, в том числе трёх центров, пришлось Индрашиса перевести с фланга в центр. Играть было сложно, минчане выступали перед своими зрителями.



Что посоветую минскому «Динамо» после семи поражений подряд? Ничего страшного не случилось. Что такое семь матчей подряд? Я тоже попадал в такое положение не один раз, тут многие из вас еще не родились, когда я уже был главным тренером. Эта ситуация бывает не один раз. Есть фокус, как выйти из этой ситуации. Думаю, у минчан есть возможность выйти из этого положения. Вообще, тренеру тяжело, когда его берут, и берут до первой ошибки. Невозможно так работать. Может, это и не его ошибка, команда просто попала в такую полосу.



Я тоже только пришел в команду, шестой матч провожу. Еще до моего прихода выпали некоторые ребята, тоже проигрываем, поменьше, правда. Нет смысла так быстро делать выводы. Их делать легко тем, кто не отвечает ни за что. Что именно поможет Минску выйти из этой ямы? Есть один момент: хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы.



Этот чемпионат получается очень тяжелым, достаточно трудно играть. Очень многое решает длина скамейки. Нормально играть могут лишь такие команды, как СКА, у которых по шесть полноценных звеньев. «Авто» неплохо начал, у команды длинная скамейка, но они потеряли пару игроков и сегодня дали первую осечку», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив московскому «Динамо»