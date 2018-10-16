Хенкель: Дуайер не прощался с командой после сегодняшнего поражения

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Динамо» (1:3). Поражение стало для клуба седьмым подряд.



«Сложно сказать, что сегодня не получилось. Не смогли много создать в атаке, надо больше бросать, создавать моменты, забивать. Надо побеждать. Все тут взрослые мужики, все всё прекрасно понимают, никто не опускает руки. Все парни выкладываются на льду, но не получается показывать ту игру, которую должны демонстрировать.



В чем причина провала? Сложно сказать. Теряем концентрацию, сегодня — во втором периоде, позавчера — в овертайме.



Дуайер сегодня прощался с командой после игры? Нет», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.