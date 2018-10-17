NCAA: 18-летний Исхаков был доставлен в больницу после силового приёма соперника

Российский нападающий команды студенческой лиги США «Университет Коннектикут» Руслан Исхаков был доставлен в больницу после силового приёма соперника. Исхаков в третьем периоде матча пропустил жёсткий силовой приём в исполнении игрока Квиннипэкского университета Брогана Рафферти.

Рафферти заработал удаление до конца матча, а Исхаков был доставлен в больницу в целях предосторожности. После матча в команде сообщили, что новых сведений о здоровье Руслана нет.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Эрика Добратца.

В минувшем сезоне Исхаков выступал в системе московского ЦСКА. Нападающий провёл 33 матча в МХЛ за клуб «Красная Армия», отметился 30 (6+24) набранными очками при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. Также 17-летний игрок неоднократно вызывался в юниорскую сборную России, за которую в минувшем сезоне сыграл 24 матча, набрав 21 (9+21) результативный балл.

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Руслана Исхакова под общим 43-м номером.