Дрегер: имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока не докажут обратное

Известный канадский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал возможный переход нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в другой клуб.

«Ситуация типична для «Рейнджерс», эта команда пристально следит за рынком свободных агентов. Я не удивлюсь, если «рейнджеры» и их генеральный менеджер Джефф Гортон будут более активны во второй половине сезона. Нет никаких объективных причин, чтобы они не следили за ситуацией с Панариным. Лично я не могу себе представить, что он не будет интересоваться таким клубом, как «Нью-Йорк Рейнджерс». Словом, имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока кто-то не докажет обратное», — сказал Дрегер в эфире радиостанции TSN 1200 Ottawa.



Напомним, что у Панарина действует последний год соглашения с «мундирами», а после 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Минувшим летом Артемий отказался подписывать с «Коламбусом» новый контракт.