Нападающий Натан Маккиннон установил рекорд «Колорадо»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу в регулярном сезоне, по буллитам обыграв «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, записавший на свой счёт две передачи и победный буллит. 2 очка (1+1) набрал капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског.

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон также отметился заброшенной шайбой. Канадский форвард забивал в каждом из первых шести матчей сезона и превзошёл достижение Матса Сундина сезона-1992/93. Шведский форвард оформлял достижение ещё во времена «Квебек Нордикс». В шести матчах сезона на счету Маккиннона 8 (7+1) очков.

Видео шайбы Маккиннона также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.