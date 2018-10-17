Беднар: предпочитаю предъявлять к Задорову высокие требования

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о работе с российским защитником Никитой Задоровым.

«Мне по-прежнему кажется, что как игрок, он продолжает лишь царапать поверхность. Наш тренерский штаб предпочитает предъявлять к Зи высокие требования в плане стабильности. Каждый год мы поднимаем планку ожиданий выше и выше в надежде получить от него лучшее, на что он способен», — сказал Беднар.

«Да, прошлый сезон сложился удачно. Команда играла хорошо. Так получилось, что было много травм у защитников, поэтому приходилось играть и справа, и слева, и в топ-4, и в топ-2. Действовать конкретно против ведущих звеньев соперника. Это был продуктивный и очень интересный год, но останавливаться на этом никто не собирается. Уверенность в себе ещё с прошлого сезона осталась, и эйфория есть. Никто не отбрасывает шайбу от себя, все хотят сохранять её, созидать. Надо лишь скорректировать кое-какие помарки, и всё придёт. Тренерский штаб подскажет», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.