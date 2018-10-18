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Кросби: Макдэвид – лучший игрок НХЛ, он выделяется на фоне остальных

Кросби: Макдэвид – лучший игрок НХЛ, он выделяется на фоне остальных
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил мастерство нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, назвав его лучшим хоккеистом Национальной хоккейной лиги.

«Макдэвид выделяется на фоне остальных за счёт количества индивидуальных призов, полученных им, стабильности и высоких оценок со стороны специалистов. С моей точки зрения, выбор очевиден.

В лиге много разных ребят. Мэттьюс замечательно начал этот сезон, похоже, он сделал ещё один шаг вперёд. Мы можем говорить о многих, но сложно оспаривать лидерство Макдэвида. Он очень стабилен, становился лучшим бомбардиром, самым ценным игроком, поэтому выбор очевиден», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Макдэвид провёл четыре матча, в которых набрал 9 (4+5) очков.

Коннор Макдэвид установил новый рекорд НХЛ, побив достижение сезона-1986/87
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