Источник: лучший снайпер КГ-2018 тренируется с фарм-клубом «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев был командирован в «Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online».
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Галиев был отправлен тренироваться с фарм-клубом, но по регламенту играть за «Барс» он не сможет, так как находится в КХЛ на одностороннем контракте. Вместе с ним в фарм-клуб отправили защитника Никиту Лямкина, у которого двусторонний контракт. В этом сезоне он уже играл за «Барс».
В минувшем сезоне оба хоккеиста стали обладателями Кубка Гагарина. Галиев, забросив 10 шайб в плей-офф, стал лучшим снайпером Кубка Гагарина.
В нынешнем сезоне Галиев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков. Лямкин провёл семь игр и не отметился результативными баллами.
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