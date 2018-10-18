Даллмэн: хотим снова увидеть Доуса в «Барысе», в будущем он может вернуться

Защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн поделился об игре в паре с Джесси Блэкером.



«Мы с Блэкером оба любим атаковать. Но мы стараемся помогать другу, подсказывать и дополнять, страховать. Мне легко играть с ним, у него хорошее катание, понимание игры. Сейчас команда получает хорошую поддержку в атаке от Дица, особенно в большинстве, наши линии нападения регулярно забивают. Поэтому, как я сказал ранее, главный тренер просит нас сконцентрироваться на работе в защите. Это наша главная задача, и мы работаем именно над этим.



Игра против Доуса? Мы рады были его видеть. Очевидно, мы бы хотели видеть его в форме нашей команды. Но у Найджела двухлетний контракт в Екатеринбурге. Надеемся, что у него всё будет хорошо. Может, в будущем он вернётся, посмотрим. Кроме того впереди выступление за национальную сборную», — цитирует игрока официальный сайт «Барыса».