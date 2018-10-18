Кросби: моё имя всегда фигурирует, когда речь заходит о лучших игроках НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о желании всегда быть лучшим, несмотря на большое количество уже выигранных индивидуальных призов.



«Я всегда хочу быть лучшим. Поэтому моё имя фигурирует, когда разговор заходит о лучших. Я всегда хочу показывать всё, на что способен. Остальное уж как получится.



Мне повезло, у меня есть индивидуальные призы, но я старался играть как можно лучше не потому, что хотел их получить. Просто я хотел так играть. Я понимаю, что не смогу всю жизнь играть в хоккей, поэтому стремлюсь действовать на максимуме в каждом матче», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19