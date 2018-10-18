Хартли: «Авангард» неудачно распорядился шайбой перед вторым и третьим голами

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от поражения в матче с «Металлургом» (1:4).



«Хорошая игра уровня плей-офф. Поздравляю хозяев с победой, был отличный матч. К сожалению, мы в третьем периоде не совсем хорошо распорядились шайбой перед вторым и третьим голами в наши ворота. Несмотря на это, мы играли неплохо, 23-5 было по броскам, но, к сожалению, именно то, как мы распорядились шайбой, и сказалось на результате. В целом игра была напряжённая, борьба за каждый участок льда.



Нюландер? Мы даже не говорили с ним. Вопрос о нём задавали в Балашихе, но взяли только первую часть ответа. Он действительно его хорошо знает, но мы не собираемся никак связываться с ним. Он игрок НХЛ и все свои мысли связывает только с игрой там», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.