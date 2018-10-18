«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в Москве

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от рижского «Динамо», игра завершилась со счётом 2:3.



В первой 20-минутке гости отправили две шайбы в ворота хозяев, точные броски записали в актив Эмиль Гегерис и Мэтью Майоне. Во втором периоде подопечные Вадима Епанчинцева отыграли один гол усилиями Вячеслава Лещенко. На старте заключительного периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Кулик и Нериюс Алишаускас. Финальный штурм не принёс команде хозяев успеха.