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«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в Москве

«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в Москве
Хоккей / НХЛ

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от рижского «Динамо», игра завершилась со счётом 2:3.

В первой 20-минутке гости отправили две шайбы в ворота хозяев, точные броски записали в актив Эмиль Гегерис и Мэтью Майоне. Во втором периоде подопечные Вадима Епанчинцева отыграли один гол усилиями Вячеслава Лещенко. На старте заключительного периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Кулик и Нериюс Алишаускас. Финальный штурм не принёс команде хозяев успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 3
0:2, 1:0, 1:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Гегерис (Батня) – 11:21 (5x5), 0:2 – Майоне (Дарзиньш, Виделль) – 12:27 (5x5), 1:2 – Лещенко (Зубов) – 26:03 (5x5), 2:2 – Кулик (Филатов) – 43:39 (5x4), 2:3 – Алишаускас (Алишаускас) – 49:44 (5x4)
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