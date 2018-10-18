«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»

Казанский «Ак Барс» на родном льду оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1. Стоит отметить, что в первом «зелёном дерби» сезона подопечные Николая Цулыгина также потерпели поражение — 4:5 Б.



В первом периоде стороны обменялись точными бросками, авторами голов стали Антон Бурдасов и Пол Постма. Во втором периоде заброшенные шайбы Антона Ландера и Андрея Попова обеспечили «Ак Барсу» преимущество в две шайбы. Больше в матче голов зрители не увидели — 3:1.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

