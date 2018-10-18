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«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на родном льду оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1. Стоит отметить, что в первом «зелёном дерби» сезона подопечные Николая Цулыгина также потерпели поражение — 4:5 Б.

В первом периоде стороны обменялись точными бросками, авторами голов стали Антон Бурдасов и Пол Постма. Во втором периоде заброшенные шайбы Антона Ландера и Андрея Попова обеспечили «Ак Барсу» преимущество в две шайбы. Больше в матче голов зрители не увидели — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 1
1:1, 2:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Бурдасов (Умарк, Хартикайнен) – 17:56 (5x4), 1:1 – Постма (Юдин, Лукоянов) – 18:20 (5x5), 2:1 – Ландер (Азеведу, Секач) – 23:22 (5x5), 3:1 – Попов (Яруллин, Марков) – 25:38 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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