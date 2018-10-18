Марьямяки: сегодня нужно снять шляпу перед «Йокеритом»

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (5:4 ОТ). Напомним, финский клуб в третьем периоде отыгрался со счёта 2:4 и выиграл в овертайме.

«Мы очень хорошо начали матч, однако потом нахватали много глупых удалений, а большинство соперников было очень сильным. Впрочем, и мы в этом компоненте были хороши. Нужно снять шляпу перед командой, которая после сложной игры в Казани смогла собраться и довести матч до победы. В целом игра была равной, и я очень доволен своими хоккеистами», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.



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