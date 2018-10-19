Макдэвид: слова Кросби значат очень много, потому что это его слова

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал слова капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который назвал его лучшим игроком в НХЛ.

«Конечно, это очень много значит. Особенно потому что это его слова. Но в лиге очень много хороших игроков, сложно выбрать среди них лучшего», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче с «Бостон Брюинз». Благодаря этому на счету 21-летнего канадца стало 11 (4+7) очков в пяти матчах «Ойлерз» с начала сезона. Он стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри. Отметим, что Гретцки подобное достижение оформлял семь раз за карьеру.