Макдэвид: слова Кросби значат очень много, потому что это его слова

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал слова капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который назвал его лучшим игроком в НХЛ.
«Конечно, это очень много значит. Особенно потому что это его слова. Но в лиге очень много хороших игроков, сложно выбрать среди них лучшего», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче с «Бостон Брюинз». Благодаря этому на счету 21-летнего канадца стало 11 (4+7) очков в пяти матчах «Ойлерз» с начала сезона. Он стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри. Отметим, что Гретцки подобное достижение оформлял семь раз за карьеру.
Кросби: Макдэвид – лучший игрок НХЛ, он выделяется на фоне остальных