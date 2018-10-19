«Детройт» проиграл семь раз подряд, лишь дважды в истории он стартовал хуже

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). «Лайтнинг» одержали четвёртую победу в пяти матчах, набрал восемь очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Детройта» это поражение стало седьмым подряд.

Лишь дважды в истории НХЛ команда из Города моторов стартовала хуже. В сезоне-1975/76 безвыигрышная серия «Детройта» с начала сезона составила 10 матчей, а в сезоне-1985/86 «Ред Уингз» не знали успеха в девяти играх подряд.

Счёт на восьмой минуте открыл нападающий хозяев Брейден Пойнт, на 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперёд, ассистентами выступили россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Детройта».