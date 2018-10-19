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НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, сделавший две результативные передачи в матче с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Благодаря этому на счету 21-летнего канадца стало 11 (4+7) очков в пяти матчах «Ойлерз» с начала сезона. Он стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри. Отметим, что Гретцки подобное достижение оформлял семь раз за карьеру.

Второй звездой дня признан шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, оформивший хет-трик в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).

Лучшим игроком дня назван голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, отыгравший на ноль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс (3:0).

Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки и Яри Курри
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