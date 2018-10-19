Каменев: считаю, что начал сезон более-менее

Форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев прокомментировал свою игру на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«Что требуют, стараюсь выполнять. Считаю, что начал более-менее. Пока не забил и нет очков, но мне говорят, чтобы я продолжал работать так, как работаю, и тогда всё придёт. На самом деле, был один бросок за первые два матча – я даже не знал, что его не засчитали. Получается, что пока больше отдаю. Нет того момента, чтобы я бросил наверняка или атаковал с позиции, когда мне пришла туда передача.

Впервые в жизни играл на фланге. Конечно, позиции сильно отличаются – сейчас я в этом убедился. Центральному нападающего приходится больше бегать: и в атаке, и в обороне. Но мне понравилось на фланге, если честно», — цитирует Каменева официальный сайт НХЛ.