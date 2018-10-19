Мюррей: «Питтсбург» сдержал сумасшедшую команду, это многое говорит о нас

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0) в своём первом матче после сотрясения мозга. Канадский вратарь отразил 38 бросков и был признан главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

«Чувствую себя хорошо, очень приятно выиграть. Мы должны быть воодушевлены тем, как играли сегодня. Считаю, что мы показали очень цельную игру.

«Торонто» – сумасшедшая динамичная команда, и мы смогли её сдержать, справились с этим очень хорошо. Это многое говорит о нас как о команде», – цитирует Мюррея официальный сайт лиги.

Мюррей, в прошлом сезоне пропустивший девять матчей из-за сотрясения мозга, в трёх встречах нынешнего сезона одержал две победы при коэффициенте надёжности 3,65 и проценте отражённых бросков 89,3.