Игроки НХЛ признали Кэри Прайса лучшим вратарём лиги при игре один на один

Сотрудники официального сайта НХЛ провели несколько опросов среди ведущих игроков лиги, чтобы узнать их мнение о том, кого из вратарей сложнее всего обыграть один на один.

16 хоккеистов поставили на первое место голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса. Второе место занял вратарь «Нэшвилл Предаторз Пекка Ринне. За него проголосовали девять человек. Джонатан Куик из «Лос-Анджелес Кингз» и Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс разделили третью строчку — по шесть голосов у каждого. Лучший из россиян Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») разделил пятое место с Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»).

«С одной стороны, тренировки с Прайсом отнюдь не способствуют укреплению чувства уверенности в себе — я не могу ему забить. С другой — я надеюсь, они помогут мне в перспективе», — прокомментировал свой выбор форвард «Монреаля» Макс Доми.