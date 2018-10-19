Малкин: Прайс — лучший вратарь НХЛ, он хорош во всём

Сотрудники официального сайта НХЛ провели несколько опросов среди ведущих игроков лиги, чтобы узнать их мнение о том, кого из вратарей сложнее всего обыграть один на один. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал свой голос за голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.

«Он хорошо читает игру, понимает соперника. Это лучший вратарь лиги в последние годы. Он хорош во всём. Просто лучший», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Так же, как и Малкин, считают ещё 15 хоккеистов. Второе место занял вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. За него проголосовали девять человек. Джонатан Куик из «Лос-Анджелес Кингз» и Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс разделили третью строчку — у них по шесть голосов. Лучший из россиян Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») разделил пятое место с Марком-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»).