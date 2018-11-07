Расписание игр сборной России по хоккею на Кубке Карьяла — 2018

С 8 по 11 ноября в Хельсинки пройдёт первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Карьяла по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:

8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;

10 ноября, 14:00, Швеция – Россия;

11 ноября, 14:30, Чехия – Россия.

Календарь Еврохоккейтура сезона-2018/19

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).

В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.