Бирюков: пока «Буран» заявлял Григоренко, его забрала «Северсталь»

Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков объяснил ситуацию с расторжением контракта Евгения Григоренко, который был заключён четыре дня назад.

«Евгений Григоренко ехал к нам с прицелом на московское «Динамо». Мне позвонили из руководства клуба и попросили принять парня на какой-то период, чтобы он набрал форму, помог себе, помог нам, после чего они планировали его забрать. Пока мы его заявляли, делали ему игровой свитер, его успело забрать не «Динамо», а «Северсталь». Они между собой договорились, и вполне возможно, что Григоренко уже сегодня дебютирует в составе череповецкого клуба», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Бурана».

26-летний форвард в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ (20 матчей, 12 очков) и «Адмирал» в КХЛ (14 матчей, 3 очка). В это межсезонье Евгений проходил просмотр в «Амуре», но не сумел подписать полноценный контракт.



В начале октября «Чемпионат» сообщал, что Григоренко проходит просмотр в московском «Динамо». Напомним, между «Бураном» и «Динамо» заключён договор о сотрудничестве.