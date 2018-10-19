«Автомобилист» нанёс поражение «Северстали» в гостях

В Череповце «Автомобилист» в рамках регулярного сезона КХЛ нанёс поражение «Северстали». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В каждом из периодов подопечные Андрея Мартемьянова забрасывали по шайбе в ворота соперника. В составе гостей отличились Стефан Да Коста, Найджел Доус и Виталий Попов. Хозяева сумели возродить интригу в середине третьего периода стараниями Игоря Гераськина. Большего хоккеисты «Северстали» добиться не смогли.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне одержал уже 19-ю победу. Клуб из Екатеринбурга после 18 побед подряд уступил «Барысу» в Екатеринбурге 16 октября. Подопечные Мартемьянова уверенно возглавляют турнирную таблицу КХЛ, являясь единоличными лидерами чемпионата.