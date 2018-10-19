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«Автомобилист» нанёс поражение «Северстали» в гостях

«Автомобилист» нанёс поражение «Северстали» в гостях
Хоккей / КХЛ

В Череповце «Автомобилист» в рамках регулярного сезона КХЛ нанёс поражение «Северстали». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В каждом из периодов подопечные Андрея Мартемьянова забрасывали по шайбе в ворота соперника. В составе гостей отличились Стефан Да Коста, Найджел Доус и Виталий Попов. Хозяева сумели возродить интригу в середине третьего периода стараниями Игоря Гераськина. Большего хоккеисты «Северстали» добиться не смогли.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне одержал уже 19-ю победу. Клуб из Екатеринбурга после 18 побед подряд уступил «Барысу» в Екатеринбурге 16 октября. Подопечные Мартемьянова уверенно возглавляют турнирную таблицу КХЛ, являясь единоличными лидерами чемпионата.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Да Коста (Доус, Вишневский) – 08:04 (5x4), 0:2 – Доус (Паре, Да Коста) – 23:08 (5x4), 0:3 – Попов (Хрипунов, Белоусов) – 43:12 (5x5), 1:3 – Гераськин (Лапин, Лекомцев) – 51:20 (5x5)
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