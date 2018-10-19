Доус: «Автомобилист» хочет быть на вершине не только сейчас, но и в конце сезона

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал победу (3:1) в матче регулярного сезона КХЛ с «Северсталью».

«Мы много раз получали большинство, особенно в первой половине матча. Смогли создать много моментов, а также забить несколько голов. Было важно первыми забить пару голов, особенно после поражения. Мы хотели сразу начать снова побеждать. Понимали, что победная серия в какой-то момент прервётся, и сейчас постараемся начать новую серию. Осталось ещё много матчей, нам надо продолжать хорошо играть. Та серия закончена, уже нет смысла вспоминать о ней. Было здорово, но мы хотим быть на вершине и в конце сезона, а не только после первых двух месяцев.

Побеждать – здорово. Все получают удовольствие, приятно приходить на арену, приятно играть, когда всё получается. Хочется работать ещё упорнее и продолжать показывать хороший хоккей. Сейчас все гонятся за нами, пытаются нас обыграть и показывают свою лучшую игру в матчах с нами.

Матч с «Локомотивом» будет очень сложным. Они показывают быстрый силовой хоккей, хорошая команда, дома играют лучше, чем на выезде. В Ярославле играть тяжело, но у нас тоже хорошая команда. Это будет хороший вызов, надеюсь, мы добьёмся победы», — передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.